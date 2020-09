Pensionamenti Teresa Pesi e Elis Sacchi, il ringraziamento dell’Azienda USL

Pensionamenti Teresa Pesi e Elis Sacchi, il ringraziamento dell’Azienda USL.

Teresa Pesi, dirigente medico di lungo corso dell’Azienda USL, va in pensione dopo 32 anni di servizio.

Specializzata in Pneumologia, Igiene e medicina preventiva, Igiene ospedaliera e Medicina del lavoro, inizia il suo percorso professionale nel 1988 prendendo servizio presso la direzione dell’ospedale S. Agostino Estense di Modena. Dal 1998 al 2000 dirige l’ospedale di Castelfranco Emilia, passando poi al timone del presidio ospedaliero di Vignola, incarico ricoperto sino al 2004. Ritorna quindi a Modena per approdare alla direzione del nascente ospedale di Baggiovara, che – proprio sotto la sua guida – avvia le attività. Nel 2013 viene nominata dall’Azienda Usl di Modena coordinatrice dei presidi ospedalieri dell’area Nord della provincia. Dal 2016 al 2019 ricopre il ruolo di direttore sanitario dell’Ospedale di Sassuolo Spa per poi fare ritorno all’Azienda USL di Modena dove negli ultimi anni di servizio è stata direttore della struttura complessa ‘Igiene Ospedaliera e Infezioni correlate all’assistenza” e infine Direttore del Presidio Ospedaliero.

Alla dottoressa Pesi il saluto e il ringraziamento dell’Azienda USL e dell’Ospedale di Sassuolo per il lavoro svolto con competenza, professionalità, dedizione e umanità fino agli ultimi giorni di servizio, vissuti durante i mesi impegnativi dell’emergenza Covid-19.

Elis Sacchi, Direttore del Dipartimento Attività Chirurgiche dell’Azienda Usl di Modena, va in pensione dopo 35 anni di prezioso servizio.

Specializzato in Anestesia e Rianimazione, inizia il suo percorso professionale nel 1985 prendendo servizio a Sassuolo. Dall’86 all’89 è Assistente di Anestesia presso l’Ospedale Regina Margherita di Castelfranco Emilia. Dal 1990 al 2006 è al Policlinico di Modena come assistente e dal ‘93 come aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione, acquisendo particolare competenza in ambito materno-infantile. Nel luglio 2006 diventa Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale di Pavullo a cui, nel 2015 si aggiunge quella di Vignola nell’ambito dell’Area Sud. Dal 2017 poi ricopre anche il ruolo di Direttore di Dipartimento rivestito fino al pensionamento.

L’Azienda USL esprime il proprio ringraziamento al Dottor Sacchi per il lavoro svolto in questi anni, con grande competenza e professionalità.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017