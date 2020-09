Senza patente e senza assicurazione fermato sulla Statale 12

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord lo hanno sorpreso nei giorni scorsi a San Prospero mentre guidava un’autovettura intestata ad una parente con una patente non valida in Italia e senza assicurazione.

E’ così finito nei guai un cittadino straniero residente a San Prospero, di 30 anni, che è stato sanzionato con 5.130 euro per guida senza patente in quanto mai conseguita, mentre la patente straniera è stata ritirata in quanto scaduta e non valida in Italia.

Il conducente è stato fermato alla guida di una Fiat Punto sulla Statale 12 dagli agenti dalla Polizia Locale Area Nord presidio di San Prospero, dopo che lo stesso conducente aveva cercato di sottrarsi al controllo stradale.

Una volta fermato il conducente straniero ha mostrato una patente straniera non valida in Italia e oltretutto scaduta di validità.

Da un controllo in banca dati è risultato che lo straniero era privo di patente italiana in quanto mai conseguita e la sua patente di guida straniera esibita non era valida Italia ed essendo scaduta è stata ritirata dagli agenti per essere inviata alla Motorizzazione Civile.

Pertanto il conducente è stata sanzionato per guida senza patente con sanzione di 5.130 euro ed inoltre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Inoltre è stata comminata una sanzione di euro 398,00 a carico della proprietaria del veicolo per aver permesso al conducente di guidarla senza patente di guida.

All’atto del controllo dei documenti di circolazione è stato poi anche accertato che il veicolo Fiat Punto era privo di copertura assicurativa pertanto è stata elevata una sanzione di euro 868,00 a carico del proprietario e del conducente e il veicolo è stato sequestrato.

