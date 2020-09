Ultimi due appuntamenti di Armoniosamente 2020 a Bastiglia e a Ravarino

ArmoniosaMente 2020 IX Edizione

Armonie fra Musica e Architettura, XXIII edizione

Lungo le Antiche Sponde, XXII edizione

Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”

Associazione Culturale “Cantieri d’Arte”

Bastiglia

Santuario di San Clemente

Giovedì 3 Settembre 2020, ore 21

ARPA FANTASTICA

Concerto per quartetto d’arpe

Davide Burani, Duccio Lombardi, Donata Mattei, Federica Sainaghi – arpe

Ravarino, Piazza Martiri della Libertà

Sabato, 12 settembre 2020 – ore 17

CANZONI A PEDALI

Giro d’Italia in musica attraverso i parchi pubblici di Ravarino

Silvia Felisetti, Alessandro Brachetti, voci

Daniele Donadelli, fisarmonica

Il ritrovo, ognuno con la propria bicicletta, sarà in Piazza Martiri della Libertà alle ore 17.00

ArmoniosaMente 2020

Ideazione: Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach” – Associazione Culturale Cantieri d’Arte

Comuni di: Bastiglia – Castelnuovo Rangone – Fanano – Fiumalbo – Frassinoro – Montese – Ravarino – Riolunato – Spilamberto – Zocca

Enti: Confraternita di S. Pietro martire (Formigine)

Parrocchie di: Lama Mocogno – Pompeano

Con il contributo di: Regione Emilia Romagna – Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Direzione artistica e organizzazione: Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach” – Associazione Culturale Cantieri d’Arte

In collaborazione con: Unione Campanari Modenesi

Per informazioni: assbachmo@gmail.com; cantieridarte@libero.it

I concerti di ArmoniosaMente 2020 vengono realizzati applicando il protocollo di prevenzione anti Covid 19 stabilito dalle Autorità competenti per l’accesso nelle chiese.

Precisamente:

• Misura della temperatura corporea;

• Obbligo di mantenere il distanziamento sociale;

• Utilizzo obbligatorio della mascherina per ogni spettatore per tutta la durata del concerto;

• Utilizzo del gel igienizzante;

• Occupazione del posto segnalato con distanziamento come previsto per le funzioni religiose. Non sono ammessi spettatori in piedi. Non è possibile circolare all’interno della chiesa.

Si ringrazia il Gentile Pubblico per la scrupolosa osservanza delle norme.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017