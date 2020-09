Unione Comuni del Sorbara, un numero contro la violenza sulle donne

Un numero dedicato alle donne vittime di violenza, per fornire ascolto, aiuto e informazioni a quante hanno subito maltrattamenti, dentro o fuori le mura domestiche.

Dallo scorso 20 luglio l’Unione dei Comuni del Sorbara ha attivato il numero telefonico 320-5607494, un servizio di primo accesso all’informazione per orientare donne vittime di violenza e in condizioni di fragilità, fornendo loro indicazioni su dove, come e a chi rivolgersi per ricevere ascolto e supporto.

Un reato, quello della violenza di genere e in particolare domestica, che il lockdown ha aggravato, con gravi conseguenze a livello sociale. In risposta all’aumento degli episodi, l’Unione dei Comuni del Sorbara ha scelto di non lasciare sole le donne del territorio, garantendo accoglienza e sostegno mediante uno strumento che offre un primo contatto informale e fornisce informazioni utili sulla rete di servizi a disposizione.

Al numero, attivo dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 12:30, rispondono volontarie adeguatamente formate della sezione Terre del Sorbara dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’ARCI Solidarietà Castelfranco Emilia, che una volta raccolto il bisogno indirizzano la richiesta al punto della rete territoriale deputato alla presa in carico.

InformaDonne – contro la violenza. Un servizio di primo contatto e ascolto, informativo e orientativo, dell’Unione Comuni del Sorbara.

Il numero di telefono: 320 5607494

