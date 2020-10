A Finale Emilia reading del libro Mutate or die di Rote Zora

FINALE EMILIA – Sabato 24 Ottobre presso il birrificio indipendente Obici di Finale Emilia ci sarà il reading del libro MUTATE OR DIE scritto da Rote Zora per Agenzia X, l’evento è organizzato interamente da Federico Bentivogli.





La presentazione del libro sarà a ingresso libero con posti a sedere limitati, per 35 persone al massimo. L’ingresso al birrificio è gratuito e aperto a tutti, mentre l’area del reading sarà nella parte posteriore nel laboratorio di produzione della birra, limitato solamente ai partecipanti pre registrati sulla landing page del sito dedicato all’evento.

La prenotazione al reading è obbligatoria e deve essere fatta sul sito www.mutateordie-finaleemilia. info



Durante la serata verranno proiettate delle fotografie d’archivio della comunità Mutoid raccolte dalla scrittrice. Ci sarà la possibilità per il pubblico d’interagire e fare domande alla scrittrice. Ci saranno degli ospiti della comunità Mutoid provenienti dalla sezione di Sant’Arcangelo di Romagna come testimonianza storica di questi primi trent’anni di vita. Saranno presenti delle installazioni Mutoid a cornice dell’evento. In caso di elevata adesione alla serata verranno inseriti altri appuntamenti.

IL LIBRO.

Il libro racconta, sulla base soprattutto di interviste, la storia del gruppo Mutoid Waste Co. nato a Londra intorno alla metà degli anni 80 come fucina di artisti, meccanici creativi, musicisti e circensi, che crea sculture, installazioni e scenografie esclusivamente con materiali di scarto.

Le opere dei Mutoid consistono anche in veicoli modificati per trasformarli in sculture o case su più ruote, in quanto sono artisti sempre in movimento, che hanno fatto del viaggio una ragione di vita e di occasione performativa. Ogni azione e creazione mutoide strizza l’occhio all’immaginario distopico e cyberpunk della letteratura di fantascienza e di fumetti come 2000 A.D.

I Mutoid sono ancora oggi molto conosciuti e riconosciuti come precursori di una particolare lettura della junk art/culture. Dal 1990 alcuni di loro vivono a Mutonia, in Santarcangelo di Romagna, divenuta non solo base operativa del gruppo, ma anche concretizzazione della loro Mutopia.

Rote Zora alias Elisa Fosforino, storica e critica dell’arte appassionata di controcultura, body suspension, internazionale situazionista e femminismo.

