Aimag, Lega Giovani Emilia: “Rotture tubature, l’azienda agisca anche nelle zone periferiche”

Nota a tema Aimag di Giulio Bonzanini e Niccolò Lugli, come rappresentanti Lega Giovani Emilia per la Provincia di Modena:

In diversi Comuni serviti da Aimag, i cittadini stanno rilevando numerose rotture nelle tubature, in particolar modo in quelle aree più periferiche della bassa modenese. E’ infatti impensabile che, dopo numerosi interventi di ripristino, si continuino a verificare nuove falle praticamente a distanza di pochi metri tra loro e che, solo dopo numerose segnalazioni e riparazioni, si proceda al cambio della tubatura stessa.

Una situazione di disagio che determina non solo continui disservizi, ma anche costi complessivi superiori rispetto a quella che potrebbe e dovrebbe essere la soluzione definitiva al problema: la sostituzione di quelle tubature vetuste che non riescono più a garantire la qualità dell’acqua e l’impermeabilità della rete idrica.

Aimag rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e il nuovo Presidente Gianluca Verasani (al quale va il nostro augurio per svolgere al meglio lil proprio incarico) ha annunciato di voler proseguire il processo di sostituzione di quelle tubature antiquate e poco salubri in cemento/amianto, alcune delle quali rislaenti addirittura agli anni ’60 e su cui il terremoto del 2012 ha ulteriormente infierito. Nonostante questo, la dispersione idrica, pur con un costante e positivo calo, spicca tutt’ora con un non indifferente 23% di acqua che risulta così sprecata nel tragitto che la porta nelle nostre case (dati relativi al “Bilancio di sostenibilità 2019” di Aimag).