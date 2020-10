Il 21 ottobre l’incontro “Cà nostra come esempio di co-housing a confronto con altre esperienze”

Mercoledì 21 ottobre 2020 ore 14.30 presso lo Spazio Nuovo (Modena, via IV Novembre 40/B) si terrà l’appuntamento aperto alla cittadinanza Cà nostra come esempio di co-housing a confronto con altre esperienze, promosso dal Csv.

+++ Per partecipare in presenza allo Spazio Nuovo occorre cliccare qui per la prenotazione gratuita. L’incontro si terrà anche in diretta facebook sulla pagina Csv Terre Estensi Modena. +++

Verranno illustrati gli sviluppi del progetto Ca’ Nostra, progetto modenese di coabitazione tra anziani parzialmente non autosufficienti con demenze o deficit cognitivi, che sta suscitando sempre più interesse in tutta Italia come modello innovativo di welfare, housing sociale e invecchiamento attivo. Tale esperienza sarà introdotta dall’imprenditore sociale e pedagogista Johnny Dotti sul senso del co-abitare come forma di welfare generativo; si ascolteranno anche altre testimonianze di co-housing per favorire il confronto e l’approfondimento.

La finalità è diffondere prassi di comunità di impatto positivo sia in termini economici che sociali, che riguardano un tema sempre più attuale: la salute e la qualità della vita degli assistiti e dei caregiver.

Intervengono: Johnny Dotti, Alberto Caldana, Laura Valentini, Emanuela Luppi, Rita Nasi, Maria Chiara Vita Finzi, Giancarlo Penza

Modera: Laura Solieri

