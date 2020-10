Concordia, guida ubriaco e con la patente scaduta

CONCORDIA – Era al volante di un autovettura Opel con un tasso di quasi tre volte oltre il limite consentito. Un quarantacinquenne residente nella bassa modenese, già noto per precedenti vicende, è finito nei guai: gli agenti della Polizia Locale dell’Area Nord l’hanno infatti bloccato per un controllo a Concordia in Via Provinciale.

Appena fermato gli agenti hanno sentito un forte odore di alcol che emanava il conducente dell’Opel e l’hanno sottoposto all’etilometro che non ha lasciato spazio a dubbi: un tasso di alcol nel sangue di quasi tre volte oltre il limite consentito.

Ma la sorpresa è stata che lo stesso conducente aveva la patente di guida non più valida in quanto non si era sottoposto alla visita medica presso la commissione delle patenti di guida per un precedente ritiro che aveva avuto sempre per guida in stato di ebbrezza.

Il quarantacinquenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza all’Autorità Giudiziaria e la patente non più valida è stata ritirata.

A carico del conducente è stata elevata un altra sanzione per aver circolato con patente non rinnovata e scaduta.

Il conducente dovrà rimanere senza patente per più di un anno e con la possibilità che non gli verrà più rinnovata non essendosi sottoposto in precedenza a visita medica.

