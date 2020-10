Coronavirus nelle scuole modenesi, a San Prospero al nido e alle elementari

Sono inseriti nel bollettino della Regione di oggi 4 nuovi casi positivi tra studenti e personale docente negli istituti scolastici in provincia di Modena.

Si ricorda che l’Azienda USL predispone immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni coinvolte. Attenendosi alle recenti indicazioni contenute nel Protocollo regionale pubblicato in data 21/09/2020, negli istituti in cui la Sanità pubblica rileva un limitato contatto tra gli studenti, anche in virtù delle misure di prevenzione del contagio in vigore, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa del tampone e le lezioni possono proseguire regolarmente con l’obbligo dell’uso della mascherina al banco. L’obbligo è esteso a tutti gli studenti, personale docente e non dell’edificio scolastico interessato.

E’ stato invece disposto l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico della Scuola dell’infanzia ‘Girotondo’ di San Prospero. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla rilevazione di alcune positività in bambini e insegnanti dell’istituto. Al termine dell’isolamento è previsto il tampone di controllo per alunni e personale scolastico. In isolamento anche una sezione della scuola dell’infanzia ‘Arca di Noè’ di Carpi e una sezione della scuola primaria ‘San Prospero’ a San Prospero.

In base ai risultati dei tamponi, tutti negativi, i bambini e il personale docente di una sezione della scuola dell’infanzia ‘Mirò’ di Castelvetro possono terminare il periodo di isolamento e riprendere regolarmente l’attività didattica.

Parla il sindaco di San Prospero Sauro Borghi

