Gli appuntamenti del weekend a Mirandola

Sabato 17 ottobre 2020: Giardino botanico La Pica – via imperiale 650 – San Biagio: – ore 10.00: RISVEGLIO POETICO IN NATURA – ascoltar poesie nel Giardino botanico La Pica. Partecipazione gratuita con prenotazione. ; ore 15.00 fino alle ore 17.00: DA COSA NASCE COSA … – laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni.

Sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 11.00: Mirandola: aula magna Rita Levi Montalcini – Via 29 Maggio 4: PRO-MEMORIA FESTIVAL: CAMBIO VITA: – ore 11.00: Babbage e Ada. Calcoli e poesia. Giuseppe O. Longo dialoga con Paola Bonesi; – ore 16.00: Dobbiamo cambiar vita? Filippo Pederzini dialoga con Eliana Liotta; – ore 18.00: Come si diventa lettori, ovvero la lettura come patto col diavolo. Ernesto Franco dialoga con Lina Bolzoni; – ore 21.00: Come Beethoven è diventato Beethoven. Una lezione concerto. Con Sandro Cappelletto, Marco Scolastra e Vincenzo Vincenti.

Sabato 17 ottobre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: 16° MOSTRA MICOLOGICA esposizione di funghi freschi a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Cavezzese orario mostra: sabato ore 15:30-19:30 – domenica ore 10:00-19:30.

Sabato 17 ottobre 2020: Mirandola: Valli Mirandolesi: GIORNATE FAI D’AUTUNNO. A cura del Gruppo FAI Bassa Modenese

Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 08.00: Stazione Ormitologica Modenese “il Pettazzurro” Loc. Confine di Mortizzuolo – Via Montirone n° 3: Censimenti mensili degli uccelli acquatici e dei rapaci nella bassa modenese. Si avrà l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia.

Domenica 18 ottobre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: 16° MOSTRA MICOLOGICA esposizione di funghi freschi a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Cavezzese orario mostra: ore 10:00-19:30. Alle ore 16:00: si parlerà di come riconoscere e cucinare i funghi.

Domenica 18 ottobre 2020: Mirandola: Valli Mirandolesi: GIORNATE FAI D’AUTUNNO. A cura del Gruppo FAI Bassa Modenese

Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: andar per valle – le biciclettate del Barchessone: SULLA PIANURA DEPRESSA – inaugurazione del percorso sonoro audioguidato con la compagnia Koinè Teatro Sostenibile.

Domenica 18 ottobre 2020 ore 17.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: presentazione del libro di Andrea Bisi SAN MARTINO DEI CAVALLI 3° edizione.

Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – Via Dorando Pietri 13: OTTOBRE ROSA 2020 – la prevenzione NON ha età: IL MOVIMENTO NON HA ETA’: MUOVERSI IN SALUTE, GINNASTICAPOSTURALE E NOZIONI DI SHIATSU. A cura operatori di scienze motorie dell’associazione “Movimenti in costruzione”. Prenotazione obbligatoria. A cura AMO.

Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 11.00: Mirandola: aula magna Rita Levi Montalcini – Via 29 Maggio 4: PRO-MEMORIA FESTIVAL: CAMBIO VITA: – ore 11.00: Come si diventa Melanconico. Con Diego De Silva; – ore 16.00: Paolina Leopardi racconta Mozart. Sonia Bergamasco – attrice, Marco Scolastra – pianoforte; – ore 18.00: Vita nuova. Ernesto Franco dialoga con Roberto Vecchioni; – ore 21.00: Andrea Griminelli plays Morricone: Omaggio a Ennio Morricone. Andrea Griminelli – flauto, Stefano Nanni – pianoforte. Organizzazione a cura Consorzio per il Festival della Memoria.

Lunedì 19 ottobre 2020 ore 20.30: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – Via Dorando Pietri 13: OTTOBRE ROSA 2020 – la prevenzione NON ha età: conferenza: RICORDATI DI TE. LA PREVENZIONE NON HA ETA’. A cura AMO.

Martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.30: Mirandola: Centro Servizi sala A – Via Smerieri 3: OTTOBRE ROSA 2020 – la prevenzione NON ha età: PSICOLOGIA E MEDITAZIONE PER I MALATI ONCOLOGICI a cura di Loredana Buonaccorso e Anna Grazia Fiorani. Prenotazione obbligatoria. A cura AMO.

Venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 13.00: Mirandola: Aula Magna “Rita Levi Montalcini” via 29 maggio: MÀT SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE – X EDIZIONE: Seminario. Elementi significativi dello stato di salute della popolazione dei Comuni dell’Area Nord. Relatori: Antonella Canossa, Angelo Vezzosi, Giuseppe Tibaldi, Flavia Baccari, Giuliano Carrozzi, Pierangelo Bertoletti, Paolo Soli, Mariella Cestari. A cura di Dipartimento di Salute Mentale, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Associazione Penso Positivo, Social Point Progetto di Inclusione Sociale del DSMDP di Modena.

Sabato 24 ottobre 2020 ore 10.00: Giardino botanico La Pica – via Imperiale 650 – San Biagio: RISVEGLIO POETICO IN NATURA – ascoltar poesie nel Giardino botanico La Pica. Partecipazione gratuita con prenotazione.

Sabato 24 ottobre 2020: Mirandola: Valli Mirandolesi: GIORNATE FAI D’AUTUNNO. A cura del Gruppo FAI Bassa Modenese

Tra Sabato 24 ottobre e Domenica 25 ottobre 2020 “CAMBIO DELL’ORA SOLARE”: spostare indietro di un’ora gli orologi.

Domenica 25 ottobre 2020: Mirandola: Valli Mirandolesi: GIORNATE FAI D’AUTUNNO. A cura del Gruppo FAI Bassa Modenese

