Grande successo dell’iniziativa “Un Sabato per Mirandola”

MIRANDOLA – Grande successo a Mirandola per la seconda edizione di “Un sabato per Mirandola”, l’iniziativa di raccolta rifiuti organizzata dal Consigliere Donnarumma insieme ai comitati frazionali.

“Sono molto soddisfatto – racconta Donnarumma- dell’esito dell’evento. Oltre 102 partecipanti, 4 frazioni coinvolte, tanti ragazzi e soprattutto tanta sporcizia in meno. Dalle frazioni di San Martino Spino, Quarantoli, Cividale e Tramuschio, sono stati tantissimi i volontari, in maggioranza ragazzi, che hanno deciso di dare il loro contributo per rendere le nostre frazioni un po’ più pulite. Strabiliante e fondamentale è stata la partecipazione degli oltre 48 ragazzi delle scuole medie di San Martino Spino, che hanno aderito all’iniziativa insieme ai propri Prof, passando una mattinata diversa dal solito, all’aria aperta e divertendosi insieme. Ringrazio di cuore anche tutte le famiglie e i tanti bambini delle altre frazioni, che non si sono tirati indietro dal dare un forte contributo. È fondamentale – continua Donnarumma- che i più giovani imparino da subito il rispetto dell’ambiente e l’importanza di un corretto smaltimento: è proprio attraverso iniziative come questa che intendiamo sensibilizzarli. A breve riproporremo questa attività, in collaborazione con le scuole.”

