In via di ultimazione i lavori sp 468 tra Carpi e Correggio

Sono in corso di ultimazione i lavori di adeguamento della strada provinciale 468 tra Carpi e Correggio, partiti a dicembre 2019, poi interrotti a causa dell’emergenza Covid-19 negli scorsi mesi e ripresi in estate.

Da giovedì 29 ottobre sono in programma i lavori di raccordo della strada provinciale 468 con la nuova variante, che prevedono l’istituzione di due sensi unici alternati in corrispondenza degli innesti della nuova strada con la provinciale. Le lavorazioni dureranno due giorni fino a venerdì 30 ottobre, al termine delle quali il transito sarà veicolato definitivamente sulla nuova strada.

L’intervento, realizzato dall’impresa Scala Santo srl di Verona, ha un costo complessivo di quasi un milione e mezzo di euro, messi a disposizione della società Autobrennero nell’ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo scopo di migliorare la rete viaria provinciale di collegamento con l’autostrada.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale lungo circa 300 metri che consentirà di superare a sud le attuali due curve a 90 gradi, separate da un rettilineo di circa 160 metri, al confine tra il territorio modenese e reggiano.

L’intervento garantisce una maggiore sicurezza collegamenti più snelli tra le due province lungo un tratto caratterizzato da intensi flussi di traffico anche pesante.

Il nuovo tratto è largo complessivamente oltre dieci metri (contro i sette attuali) comprese le banchine laterali e si collega alla provinciale e alla strada comunale via Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50 metri

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017