“La memoria della storia” a Mirandola

LA MEMORIA DELLA STORIA

Ritorna anche in questo anno scolastico a Mirandola.

Questi i progetti e gli incontri di storia destinati alle scuole del territorio: dalla famiglia Pico alle piccole capitali estensi, per il cui progetto e’ stato vinto un bando regionale, poi alcuni incontri per ricordare date importanti della storia, la caduta del muro di Berlino, il giorno della Memoria e il giorno del Ricordo. Ci accompagnano esperti, storici, docenti universitari, per un momento di conoscenza dei fatti e di riflessione.

La sede sarà l’Auditorium Rita Levi Montalcini, dove sarà allestita la mostra.

Per garantire il distanziamento e le regole di sicurezza, si accolgono le iscrizioni sia per la visita guidata alla mostra sia per assistere agli incontri in presenza.

E’ già previsto lo streaming per poter ampliare il pubblico e offrire opportunità a tutti.

