La scuola di musica della Bassa in corsa per il Premio per la cultura Rete del dono-Ubi Banca

La scuola di musica della Bassa in corsa per il Premio per la cultura Rete del dono-Ubi Banca. ll progetto della Fondazione “Andreoli” è in corsa e si può votare donando on line.

La Fondazione “Andreoli” è in corsa e il progetto è aperto alle donazioni.

Grazie al tuo contributo 20 giovani allievi potranno continuare a frequentare i corsi della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. Aiutaci a sostenere il loro sogno! La Scuola, che era riuscita a risollevarsi brillantemente dal terremoto del 2012, oggi sta affrontando una nuova sfida: la ripartenza dopo l’emergenza Covid-19.

Nei mesi scorsi è riuscita a ripartire attivando corsi a distanza che hanno garantito la continuità didattica. Da qualche settimana sono ricominciate anche le lezioni in presenza e quelle di gruppo. Perché la musica, per la Fondazione “Andreoli”, significa inclusione, gioia, amicizia, voglia di stare insieme, divertirsi, imparare, crescere, diventare cittadine e cittadini più consapevoli, aprirsi al mondo. E tutto questo non può fermarsi! Molte famiglie, oggi, sono in difficoltà economica per le conseguenze del Covid. Per questo motivo abbiamo pensato di proporre alla Rete del Dono un bando per l’assegnazione di 20 borse di studio (del valore di 13.760 euro), che permetteranno ad allievi minorenni in difficoltà economica di partecipare alle lezioni nell’anno scolastico 2020/2021.

Di fronte a tempi eccezionali servono compattezza e sforzi altrettanto straordinari. Dobbiamo unire le energie di tutti coloro che pensano, come noi, che la musica non sia soltanto un passatempo, ma un formidabile veicolo di inclusione, di superamento delle differenze, di promozione dell’individuo, di socialità. Insieme possiamo farcela!

PER DONARE CLICCA QUI

Il 15 ottobre si è aperta l’edizione 2020 del Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca, un’iniziativa ideata da Rete del Dono in partnership con UBI Banca, per promuovere la pratica del crowdfunding nel settore culturale e artistico.

I tre progetti che raccoglieranno di più tra il 15 ottobre 2020 e il 15 gennaio 2021 (superando la soglia minima di 6.000 euro) riceverannno da Rete del Dono e UBI Banca una donazione di € 3.000.

Si aggiunge quest’anno il “Premio Innovazione Digitale e Comunità”, riservato al progetto che saprà declinare al meglio la creazione, implementazione e valorizzazione di modalità innovative e digitali di fruizione di contenuti, percorsi e luoghi artistico-culturali nonché di coinvolgimento delle comunità.

Questo quarto Premio Speciale verrà assegnato da una Giuria composta da Valeria Vitali, co-founder di Rete del Dono e dai rappresentanti di tutti i Partner del Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca, selezionato tra i progetti che abbiano raccolto almeno 6.000€.

Tutti i Partner metteranno inoltre a disposizione delle quattro organizzazioni vincitrici, ulteriori riconoscimenti:

FONDAZIONE EY ITALIA ONLUS: una business clinic/consulenza di una giornata, con il supporto dei professionisti di EY, destinata ai tre vincitori del Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca.

FONDAZIONE FITZCARRALDO: la partecipazione gratuita per una persona ad un corso intensivo di comunicazione scelto all’interno della propria offerta formativa per il 2021 al progetto vincitore del “Premio Innovazione Digitale e Comunità”.

THE FUNDRAISING SCHOOL: la partecipazione gratuita per un rappresentante di ogni ente vincitore all’edizione 2021 del corso “Cultura e Fundraising. Strumenti di sostenibilità per le organizzazioni culturali e creative”.

