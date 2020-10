Le piscine di San Felice, Finale, Bomporto e Modena: “Il secondo stop per il Covid dopo investimenti e false speranze”

“Il secondo stop per il Covid dopo investimenti e false speranze”. Così Wesport, la società che gestisce le piscine di San Felice, Finale, Bomporto e Modena commenta lo stop imposto dal Governo alle piscine e agli impianti sportivi.

Scrivono dalla società sportiva

Con il dpcm del 24 ottobre il governo ha stabilito il secondo duro stop alle piscine, nonostante l’impegno messo e i non pochi investimenti fatti da Wesport Modena per adeguare gli impianti gestiti ai protocolli vigenti, si è dovuto nostro malgrado, chiudere nuovamente tutto.

A Bomporto, come a San Felice, Finale Emila e nell’impianto Corassori di Modena, tutti gestiti da Wesport, abbiamo fatto tutto quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida della regione. I controlli periodici della AUSL e dei Nas l’estate scorsa, hanno dato un riscontro positivo alimentando il nostro ottimismo e la speranza di poter continuare a svolgere il lavoro che amiamo, preoccupandoci come sempre della salute di chi frequenta le piscine come anche di quella degli operatori.

Il lavoro di chi gestisce piscine e palestre è occuparsi del benessere psicofisico delle persone, lo sport è anche questo, non solo agonismo di serie A, avremmo mai potuto sottovalutare il “Covid 19” e mettere a rischio la salute delle persone che si affidano a noi? Certo che no!!

In questo nuovo, difficile e speriamo breve, momento di chiusura ne approfittiamo per ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi, tornando in piscina quando abbiamo riaperto la scorsa estate dopo il primo lockdown, e continuando a frequentare l’impianto quando è iniziata la stagione invernale.

Abbiamo aperto il nuoto libero, la balneazione e organizzato corsi solo dopo aver adeguato impianto e attività nel rispetto dei protocolli, e così faremo nuovamente quando la pandemia in corso allenterà i contagi e Stato e Regione ci accorderanno la stessa fiducia dimostrataci dai cittadini che ci conoscono, frequentano i nostri impianti e condividono con noi, purtroppo da oggi solo tramite social, questo particolare momento.