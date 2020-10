Massa Finalese resta senza un dottore, parte la raccolta firme di protesta

Massa Finalese resta senza un dottore, parte la raccolta firme di protesta. E’ stata avviata in paese la raccolta firme per mostrare quanto sia pesante la prospettiva di rimanere senza un medico di base dalla prossima settimana. Nel primo giorno già boom di firme, più di cento. Il dottor Andrea Serafini da lunedì 2 novembre sarà in pensione e non sarà sostituito.

A marzo è stato fatto un bando dall’Ausl per assegnare il suo posto ma è andato deserto, nessuno medico si è presentato. Un nuovo bando (regole regionali) si potrà fare solo a marzo 2021. Da allora l’Ausl non ha fatto più niente: non si è messa alla ricerca di un sostituto – cosa che si fa di solito in questi casi, per qualche tempo, in attesa che arrivi il medico “di ruolo” – nè ha chiesto a Serafini di rimanere qualche altro mese. Ora, dopo che il caso è scoppiato sui giornali, l’Ausl si è impegnata a individuare “tutte le azioni necessarie per garantire l’assistenza ai cittadini”

Ma intanto da lunedì l’ambulatorio di Serafini resterà vuoto, e 900 assistiti resteranno senza il loro punto di riferimento. Anche perchè, gli altri tre medici di base che stanno a Massa sono già pieni, e di questa uno fa solo poche ore a settimana: in due “e mezzo” si dovrebbero dividere 6000 massesi? L’ipotesi è che quindi tutti si trafseriscano dai medici di Finale, con tutte le comodità che ne conseguono. Ma quello che più preoccupa è la condizione dei circa cinquanta malati cronici, allettati, che in ambulatorio a Finale impossibile che vadano, viste le loro condizioni. Come potrà essere garantita loro una assistenza adeguata visto che necessitano di visite regolari a casa? Chi le farà?

Un problema enorme che nessuno ha voglia di affrontare e risolvere, abbandonando i massesi al loro destino, Per questo la raccolta firme sta procedendo: chi viene contatto per firmare non esita un secondo. Le firme si raccolgono in ambulatorio dal dottor Serafini, e presto anche nei forni cittadini.

