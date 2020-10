Novi, la maggioranza perde tre consiglieri comunali che passano all’opposizione

NOVI DI MODENA – Non c’è pace al governo di Novi, dove dopo aver visto a un paio di rimpasto di Giunta per via delle dimissioni di diverse assessore, ora la maggioranza che sostiene il sindaco Diacci ha perso tre consiglieri che formeranno un nuovo Gruppo consiliare tra le minoranze.

Il commento della segretaria del Circolo Pd di Novi di Modena Marina Rossi:

“Sono usciti ufficialmente dalla maggioranza tre consiglieri che formeranno un nuovo Gruppo consigliare tra le minoranze. La lista Civica Noi che amministra il paese è sempre più debole. Siamo in piena pandemia, il paese è sempre più abbandonato a se stesso e il sindaco Diacci fatica a tenere insieme i suoi. Da quando questa Amministrazione si è insediata la ricostruzione pubblica ha subito un rallentamento che è sotto gli occhi di tutti, girando per le vie del centro e delle frazioni si assiste a un forte degrado, tra le persone il malcontento è tangibile. In un momento così difficile per tutta l’Italia la tenuta sociale è fondamentale e l’esempio che ne esce da questa maggioranza non è certamente ciò che serve adesso. I consiglieri del Partito democratico di Novi, all’interno della lista insieme al Centro Sinistra, continueranno a fare una opposizione critica, ma costruttiva per il bene dei cittadini del nostro Comune”.

