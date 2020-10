Palma Costi: “Incentivi a medici, infermieri e personale sanitario per operare nelle zone montane e più periferiche”

‘Sostenere la scelta di medici, infermieri e di altri operatori sanitari ad operare nelle zone montane e più periferiche. E’ questa la richiesta contenuta una risoluzione, firmata dalla consigliera Palma Costi e approvata in Assemblea Legislativa regionale. ‘ In montagna e nelle aree più periferiche come l’area nord – spiega la consigliera regionale – la distanze e il maggior rischio nella professione scoraggiano la presenza di personale sanitario. E’ necessario quindi incentivare la scelta degli operatori sanitari, non solo dipendenti di strutture ma anche medici di base, verso queste zone per servizi più efficienti. ’‘Abbiamo richiesto un impegno della giunta per verificare quali strumenti attivare per sostenere la scelta di operatori sanitari verso le aree montane e più periferiche e a valutare, nelle more dei contratti di lavoro, misure di incentivazione economica per il personale sanitario che decida di operare nelle stesse aree. A beneficio dei cittadini e della qualità dell’assistenza sanitaria.’

