Palma Costi (PD) “La linea ferroviaria Bologna – Poggio Rusco diventi servizio metropolitano”

CAMPOSANTO, MIRANDOLA E SAN FELICE – ‘La linea ferroviaria Bologna–Poggio Rusco deve diventare un servizio metropolitano effettivo.’ Questa la richiesta – relativa alla linea che nella Bassa ferma a Camposanto, San Felice sul Panaro e Mirandola – che la consigliera regionale Palma Costi ha avanzato alla Giunta in una risoluzione approvata oggi dall’Assemblea Legislativa. ‘Innanzitutto – si legge nella risoluzione approvata in Assemblea Legislativa e sottoscritta anche dai consiglieri PD Stefano Caliandro, Marco Fabbri, Giuseppe Paruolo, Luca Sabattini, Marcella Zappaterra e Marilena Pillati – devono essere garantite le corse programmate e il rispetto della durata delle stesse (cosa che non sembra essere così oggi per varie problematiche). ‘Ma soprattutto – sottolinea la Costi – va ridefinita, insieme a TPER e Trenitalia, l’offerta delle stesse in modo che nei giorni feriali (sabati compresi) vi siano corse in andata e in ritorno ogni 30 minuti nella fascia oraria dalle 6 alle 22, eliminando le mancanze in alcune fasce orarie attualmente presentì nei giorni festivi, con particolare attenzione a garantire ritorni serali oltre le ore 22. Inoltre – chiede ancora Palma Costi ricalcando le richieste contenute nella petizione dei Giovani democratici della Bassa Modenese che rilanciano le istanze dei pendolari – tutte le stazioni dei Comuni lungo la tratta devono essere servite con la stessa regolarità (oggi non è così a Camposanto) e i treni devono avere accessi facilitati per persone invalide e per ciclisti. Le stazioni, infine – si sostiene nella risoluzione – devono essere dotate di effettivi servizi di collegamento urbano, parcheggio, biglietteria automatica efficiente, informazione visiva e sonora, attesa e sorveglianza. ‘Uno degli impegni prioritari di questa legislatura, rafforzato dall’emergenza del covid – sostiene la consigliera Palma Costi – è il rilancio con forza del trasporto pubblico, potenziando le linee di collegamento ferroviario e l’interazione con gli altri servizi di trasporto pubblico che possono rendere realmente attrattivo ed efficace il servizio. Il raddoppio della linea ferroviaria ed il potenziamento sviluppato negli anni scorsi, grazie al ruolo della Regione, ha comportato un aumento consistente dell’utilizzo della tratta da parte dei cittadini dei territori attraversati che deve essere ulteriormente incentivato alla luce degli obiettivi di sostenibilità del trasporto pubblico.’

