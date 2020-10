Pd Novi: “Sostenere le attività economiche ferme o ridotte”

Il Pd di Novi di Modena sollecita il Governo a intervenire con rapidità ed efficacia a sostegno delle categorie economiche colpite dalle nuove misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia. Ecco la nota del Pd di Novi di Modena:

“Sappiamo che la situazione sanitaria è molto pesante e che le misure contenute nell’ultimo Dpcm hanno come obiettivo generale la necessaria riduzione delle occasioni di convivialità e quindi di contagio, alla luce della repentina ascesa dei contagi in Italia come nel resto d’Europa. Vengono imposte una nuova serie di restrizioni che, purtroppo avranno conseguenze economiche pesanti per le categorie che hanno dovuto chiudere o ridurre le proprie attività. Alla luce di quanto sta accadendo, riteniamo necessario che il Governo intervenga con immediatezza e con modalità semplici ed efficaci per rendere operative le misure di ristoro promesse per le categorie colpite. Si dovrà essere fermi con i controlli, ma altrettanto rapidi nell’aiutare chi si trova o rischia di trovarsi a breve in grandi difficoltà economiche. Come Partito democratico di Novi sollecitiamo il Governo ad agire con efficacia e rapidità”

