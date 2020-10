Per i “Dialoghi Digitali” del Centro Ferrari webinar gratuito di Jacopo Tondelli

Continuano i “Dialoghi Digitali – Dialoghi e azioni sperimentali di prevenzione del disagio nell’ era digitale”, progetto del Centro Ferrari in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, l’AIST (Associazione Italiana Socioterapia), il MED (Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla Comunicazione), l’Associazione Stampa Modenese e il Comune di Modena.

Appuntamento venerdì 30 Ottobre alle ore 15.30 con Jacopo Tondelli, direttore responsabile della piattaforma online “Gli Stati Generali” che affronterà il tema “Il Giornalismo Digitale, frontiera del futuro o fine delle notizie?”.

“Ormai lo sanno tutti. Nel 2043 sarà stampata l’ultima copia di un giornale cartaceo.

La profezia a effetto di qualche anno fa non sa dirci, però, che ne sarà del giornalismo.

I tradizionalisti sono certi che morirà con le edicole. Gli ottimisti dicono che sarà più vero che mai.

Probabilmente entrambe le scuole hanno torto: il giornalismo digitale ha mostrato che il re era nudo già da un po’, ma per fare il salto di qualità e di credibilità chi fa informazione sul web deve sciogliere alcuni nodi. Come confrontarsi con i giganti californiani, che tutto decidono?

E come fare soldi, non per diventare ricchi ma, almeno, per sopravvivere?”

L’incontro è gratuito.

Per partecipare e porre domande in diretta al relatore, è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Centro Ferrari e seguire la diretta.

