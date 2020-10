Per rivedere Modena Smart Life un nuovo canale YouTube

A Modena Smart Life 2020 decine di laboratori, talk, conferenze, speech performativi e keynotes che si sono susseguiti, in una veste all digital, per ben sette giorni. Tutti gli interventi sono ora disponibili on line sia sul sito (www.modenasmartlife.it) che sul nuovo canale YouTube della manifestazione che colleziona più di 70 interventi da potere guardare on line stando comodamente seduti sul divano di casa.

Dai nuovi modelli di didattica a distanza alle frontiere dell’intelligenza artificiale, dai servizi on line alla trasformazione del mondo delle imprese e del lavoro, dalla fruizione digitale della cultura alla cybersecurity. I video ripercorrono tutti i giorni della quinta edizione del festival, dedicata al tema “Network, vivere connessi”, che si è appena conclusa, attraversando tutte le dimensioni tematiche discusse durante i sette giorni e sono fruibili gratuitamente in attesa della nuova edizione 2021 che sarà dedicata al tema Ambienti digitali.

Grazie alla disponibilità on line dei contributi raccolti, Modena Smart Life resta anche dopo la sua conclusione, come patrimonio di conoscenze e riflessioni sui temi della trasformazione digitale e dell’evoluzione tecnologica, per la città di Modena e non solo.

Modena Smart Life è promosso da Comune di Modena, Fondazione San Carlo, Fondazione di Modena, Unimore, Fondazione Democenter e Camera di Commercio di Modena, col contributo di Fpa, il supporto di Banca Bper e la partecipazione del Laboratorio Aperto.

