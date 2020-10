Precari della ricostruzione, dal primo novembre sarà possibile stabilizzarli

“Arriva la possibile soluzione per il personale assunto a tempo determinato da Regioni ed enti locali durante l’emergenza sisma 2012 e vengono garantite le detrazioni al 110% per i residenti nelle aree danneggiate dal terremoto con spese per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico che eccedono i fondi assegnati per la ricostruzione. È quanto previsto nella conversione del Decreto Agosto grazie agli emendamenti migliorativi che abbiamo inserito”: così i parlamentari M5S dell’Emilia Romagna Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Vittorio Ferraresi, Stefania Ascari, Davide Zanichelli e Maria Edera Spadoni.

“Cosa importante, che attendevano in tanti, è che dal 1° novembre 2020 ci sarà la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Regioni e dagli enti locali nei territori colpiti dal terremoto. Inoltre viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, per concorrere alle spese che deriveranno dalle assunzioni a tempo indeterminato dei precari” proseguono i pentastellati.

“Altro passaggio importante, come detto, è che a tutti i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, e quindi anche per il sisma del 2012 nelle zone emiliane, spetterà la detrazione del 110% sui lavori finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento sismico per l’importo che eccede il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Siamo molto soddisfatti di questo risultato – concludono i parlamentari M5S – che si è raggiunto grazie alle costanti attenzioni di tutti i parlamentari rivolte alle problematiche causate dai sismi e grazie alla compattezza della commissione bilancio del Senato che ha permesso di ottenere le risposte dal Governo”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017