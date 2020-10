Proteste per il cibo ai bimbi della primaria a Mirandola

Pasti che arrivano troppo tardi e troppo freddi, cibo in quantità non adeguata, menu che non incontrano i gusti dei piccoli. E il cahier de doleance dei genitoi delle bambine e dei bambini che frequentano la scuola primaria Dante Alighieri” di via Giolitti. Le segnalazioni sono arrivate al Comune, e così mercoledì il sindaco di Mirandola Alberto Greco si è recato a scuola in via Giolitti nel momento delllo scodellamento dei pasti.

“La visita alle scuole elementari si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni famigliari dei bimbi – spiega una nota del Comune – C’è poi stato un confronto tra il sindaco Greco, l’assessora all’Istruzione del Comune di Mirandola Marina Marchi, gli uffici preposti e CIR, sul tema dei pasti scolastici, in cui il sindaco ha evidenziato il desiderio da parte di tutti di migliorare sempre più il servizio, nonostante le modalità disposte dai protocolli anti-Covid rallentino le procedure”.