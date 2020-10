San Possidonio chiude i parchi pubblici ai bambini

San Possidonio chiude i parchi pubblici ai bambini. Fino al 31 gennaio, lo ha deciso il Comune di San Possidonio con un ordinanza del sindaco relativa ai nuovi provvedimenti realtivi all’emergenza causata dal Coronavirus.

Si prevedono anche altre misure. Gli accessi all’interno del Municipio saranno monitorati: gli utenti che accedono ai servizi comunali saranno registrati. L’operatore addetto al monitoraggio dovrà verificare che l’accesso dell’utenza avvenga in modo che non ci siano assembramenti e che sia rispettato l’obbligo di portare la mascherina

Inoltre, i servizi comunali saranno garantiti nella fascia oraria di apertura al pubblico (8.00 – 13.00) previo appuntamento (da richiedere telefonicamente o in via telematica), tranne che per i servizi demografici.

Riguardo alle aree verdi, l’accesso alle aree giochi dei parchi, compresa quella del Centro Sociale “La Bastia” non sarà consentito dal 20 Ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021, in quanto al momento l’Ente non può garantire la periodica sanificazione delle attrezzature e la necessaria vigilanza sul rispetto dell’obbligo del distanziamento sociale e sul divieto di assembramento.

