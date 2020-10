San Prospero, festa del Patrono rinviata, Fontana: “L’opposizione non è stata avvisata”

Prendiamo atto della decisione da un comunicato stampa del sito del Comune postato su Facebook. Senza entrare nel merito della scelta, che non possiamo giudicare non conoscendone a fondo le ragioni, ci domandiamo perché in una riunione dove vengono convocati i rappresentanti istituzionali non viene chiamato un consigliere dell’opposizione. Gruppo consiliare che nemmeno successivamente è stato portato a conoscenza dell’importante decisione di non autorizzare quest’anno la festa del nostro Patrono.

Questo si va ad aggiungere a tutta una serie di altri comportamenti e mancanze, alcuni anche gravi, che ci hanno costretto a presentare un esposto al Prefetto per il quale aspettiamo gli esiti.

Avevamo dato la massima disponibilità per una collaborazione costruttiva, viste anche le enormi difficoltà in cui versa il comune sulla gestione del personale e degli uffici, ma si vede che questo atteggiamento viene scambiato per sudditanza. A questo punto faremo opposizione pura e segnalazioni informative.