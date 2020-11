A Bomporto, Solara e Sorbara è il Comune che allestisce le luminarie di Natale

S’illumina il Natale di Bomporto. L’Amministrazione comunale ha deciso di finanziare il progetto “Le luci del Natale”, che prevede l’installazione delle luminarie natalizie nei centri storici di Bomporto, Solara e Sorbara, con un investimento pari a 15mila euro.

Un intervento di promozione territoriale ancora più significativo alla luce dell’attuale scenario, segnato dall’emergenza sanitaria e dall’aumento del numero dei contagi.

“Quest’anno – precisa il Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – abbiamo ritenuto opportuno farci carico della spesa delle luminarie, un gesto di vicinanza verso la comunità e verso i nostri commercianti. Tradizionalmente infatti le luci del Natale venivano finanziate dai titolari dei negozi dei tre centri, ma in un anno così complicato per le attività commerciali, abbiamo deciso di coprire completamente il costo, per alleggerire le loro spese. Lo abbiamo fatto per i nostri commercianti e per tutti i cittadini: il Natale quest’anno arriva in un momento delicato, in cui l’attenzione è catalizzata dal virus e dalla pandemia, con questa scelta vogliamo contribuire a creare l’atmosfera di festa tipica del periodo, cercando di dare calore e serenità alle nostre piazze e strade, un senso di festa e di comunità a cui non vogliamo rinunciare nemmeno – o forse a maggior ragione – quest’anno”.

L’installazione delle luminarie avverrà con la collaborazione a livello logistico-organizzativo di tre associazioni: “Porto delle Idee” a Bomporto, “Festa della Tagliatella” a Solara e “Viviamo Sorbara” a Sorbara.

