A Cavezzo mercati delle domenica e del mercoledì confermati

A Cavezzo, fino al 3 dicembre, è confermato lo svolgimento dei due mercati settimanali, la domenica e il mercoledì, anche se con nuove modalità, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-assembramenti contenute nell’ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre e di quelle nazionali che collocano l’Emilia-Romagna in zona arancione. Fino al 3 dicembre alla domenica ci sarà solo l’alimentare, come succede a Mirandola di sabato perchè sono giorni festivi

La decisione di confermare i due appuntamenti settimanali con il mercato, che si terrà secondo specifico piano comunale per la sicurezza, è stata presa dall’amministrazione comunale dopo il confronto con Polizia Locale e Ufficio Commercio, che insieme ai cittadini iscritti all’albo dei volontari comunali e ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, impegnati in un’opera di informazione sui corretti comportamenti, garantiranno ingressi contingentati e distanziamento. Il mercato della domenica si terrà con i soli banchi alimentari, mentre quello del mercoledì, essendo in giorno feriale, potrà vedere la presenza di tutti i banchi. In entrambi i giorni, non saranno invece presenti i banchi degli hobbisti. “Lo sforzo organizzativo per confermare i mercati – commenta Fabrizio Trevisi, vicesindaco e assessore al Commercio e alle Attività Produttive – rappresenta un segnale di vicinanza a una categoria fortemente penalizzata. Come in tutti questi mesi, siamo in contatto costante con i commercianti e le imprese, per mettere in campo tutte le azioni che possano ridurre i tanti disagi e sostenerli concretamente, in un quadro generale che cambia repentinamente, ma che speriamo possa stabilizzarsi in tempi ragionevoli”.

