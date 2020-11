A Mirandola mercato ridotto, solo col cibo. E si può parcheggiare in piazza

Resta confermato il mercato settimanale del sabato che si tiene in piazza Costituente a Mirandola, seppur in forma ridotta. Domani 14 novembre saranno presenti gli operatori ambulanti di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli. La decisione è arrivata a seguito della dell’ultima Ordinanza Regionale (N° 216, del 12 novembre 2020) che decorre proprio da domani, e che per lo svolgimento dei mercati, prevede tra l’altro: il divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita, che deve avvenire con la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita.

“Nel caso di mercati di notevoli dimensioni (con la presenza di oltre100 banchi), come quello appunto di Mirandola – spiega l’Assessore al Commercio ed al Centro storico del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi – l’allestimento di un unico varco comporta inevitabilmente il verificarsi di assembramenti per cui non è possibile dare attuazione a questa norma regionale per come è stata scritta. Per tale motivo volendo comunque garantire un servizio mercatale alla città almeno per la vendita dei prodotti alimentari il mercato si svolgerà con la presenza dei soli operatori destinati alla vendita di tali prodotti. E’ nostra intenzione lavorare ed impegnarci per continuare a garantire un servizio come il mercato di sicura importanza per i cittadini e la città, in sicurezza e nel rispetto, di quanto previsto dalla normativa anti-covid come per altro anche già avvenuto nei mesi scorsi. Resta il rammarico di non potere estenderlo anche alle attività extralimentari. Non per questo però viene a meno il nostro impegno per cercare di individuare soluzioni finalizzate a riportare anche i banchi al momento esclusi.”

Si è quindi convenuto di disporre il mercato – da domani 14 novembre fino al 3 dicembre 2020 – in tre aree: piazza Marconi, piazza Costituente lato est (area chiesa della Madonnina) e via Tabacchi. Tutte le aree saranno perimetrate e dotate ognuna di un varco per l’entrata distinto da quello di uscita. A ciascun varco sarà posto un sorvegliante grazie alla collaborazione fornita dalle Associazioni di Volontariato. “Che intendiamo ringraziare per il prezioso apporto fornito anche in questa occasione – fa sapere l’Assessore alla Sicurezza ed al Benessere sociale del Comune di mirandola Giuseppe Forte – La Consulta del volontariato non manca, qualora sorga la necessità, di offrire il proprio importante contributo. L’emergenza Covid l’ha dimostrato a più riprese. Rispetto al mercato dunque anche per facilitare l’attività dei volontari, l’invito a tutti i cittadini è di osservare tutte le disposizioni di sicurezza – l’Assessore ha poi aggiunto – La presenza della Polizia Locale sarà garantita al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale oltre all’obbligo dell’utilizzo della mascherina ed al rispetto delle leggi sanitarie in materia di Covid-19.”

Nell’occasione piazza Costituente e piazza Castello saranno aperte al traffico veicolare e il pubblico potrà parcheggiare per fare la spesa.

