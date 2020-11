A Concordia contributi agli studenti per comprare il pc e borse di studio agli universitari

Il Comune di Concordia mette a disposizione 33.000 € per finanziare l’erogazione di 66 voucher da 500 € cadauno per la fornitura di pc agli studenti che ne siano privi. In questo modo l’amministrazione comunale risponde alla totalità delle 84 domande pervenute con il bando per la riduzione del divario digitale finanziato con risorse della Regione e il contributo di Zanichelli, con le quali era stato possibile assegnare 18 voucher.

La decisione è stata assunta dal consiglio comunale nella seduta del 26 Novembre che ha approvato la variazione di bilancio proposta dalla giunta.

“Le tante domande pervenute testimoniano la necessità di tecnologie informatiche di molte famiglie – afferma in una nota del Comune l’assessora all’istruzione Marika Menozzi – e la giunta ha deciso di intervenire per contribuire a colmare il divario digitale tra chi ha accesso alle tecnologie e chi no, garantendo il diritto allo studio all’epoca in cui la Did (Didattica integrata digitale) integra, ma in taluni casi, come alle superiori o per i ragazzi in isolamento familiare, sostituisce interamente la presenza in classe.”

I dispositivi tecnologici sono un mezzo, non l’unico ma in questo momento indispensabile, per garantire pari opportunità formative in un’epoca in cui l’esclusione dalle tecnologie digitali si traduce facilmente in un gap sociale. Inoltre, non bisogna sottovalutare l’importanza della continuità della relazione educativa con gli insegnanti e con i compagni di classe, aspetto che la tecnologia può contribuire ad assicurare in attesa che l’attività scolastica possa tornare ad essere svolta in presenza.

Con la stessa variazione di bilancio sono stati stanziati anche 15.000 € per finanziare borse di studio per studenti universitari attraverso un apposito bando che disciplinerà i criteri di accesso in base a ISEE e merito e che sarà pubblicati a cura dell’Unione.

Il Comune di Concordia – si legge nella nota – ha scelto di investire risorse per il futuro dei ragazzi. E questo investimento va fatto ora.

