A Soliera confermati i mercati bisettimanali e contadino

Il Comune di Soliera si attiva per continuare a consentire lo svolgimento in sicurezza dei mercati settimanali (quelli del martedì e del sabato, ma anche il mercato contadino del venerdì mattina) che costituiscono un punto di riferimento preziosissimo per la vita sociale ed economica del paese.

A partire da domani – sabato 14 novembre, dalle 8 alle 13 – il mercato viene quindi confermato con tutte le tipologie merceologiche, non solo quelle alimentari. Per permetterne lo svolgimento, l’area interessata sarà opportunamente perimetrata e transennata, con un solo ingresso (e una sola uscita, distinta) presidiata da steward che misureranno la temperatura e verificheranno i requisiti di sicurezza, come l’obbligo di indossare la mascherina e il ricorso al gel disinfettante per le mani.

L’invito ai cittadini è di portare il proprio contributo al rispetto delle ultime disposizioni nazionali e regionali, compreso l’opportuno distanziamento fra le persone.

