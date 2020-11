A Soliera la mostra di Arnaldo Pomodoro sospesa fino al 3 dicembre

SOLIERA –

In ottemperanza all’ultimo Dpcm che dispone la sospensione al pubblico delle mostre, musei e, in generale, degli istituti culturali su tutto il territorio nazionale fino al 3 dicembre 2020, l’esposizione “Arnaldo Pomodoro. {sur}face” presso il Castello Campori di Soliera, rimarrà temporaneamente chiusa al pubblico.

La ricerca di Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani, sarà comunque fruibile attraverso l’Obelisco per Cleopatra, opera monumentale installata nella piazza antistante il Castello in occasione del vernissage e divenuta rapidamente parte integrante del contesto urbano.

Verrà inoltre intensificata l’attività sulle pagine di Facebook e Instagram dedicate alla mostra con il lancio di due nuove rubriche: “Opere nel mondo” e “Storie dall’Archivio”, realizzate in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, e la pubblicazione di contenuti inediti relativi all’esposizione “Arnaldo Pomodoro. {sur}face”.

Previa registrazione online, sarà inoltre possibile accedere gratuitamente ad attività interattive alla scoperta dell’opera ambientale Ingresso nel Labirinto, sviluppate all’interno del sito web della Fondazione Arnaldo Pomodoro e rivolte a tutti.

L’esposizione, promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando straordinario per la rivitalizzazione dei centri storici, è prodotta da All Around Art in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.

Realizzata con il supporto di Le Gallerie Shopping Center (main sponsor), Esselunga e Granarolo, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da All Around Art con testi di Arnaldo Pomodoro e Lorenzo Respi e ricco apparato iconografico.

Per informazioni: Fondazione Campori (T. +39 059 568580, info@fondazionecampori.it, www.fondazionecampori.it, www.solieracastelloarte.it).

