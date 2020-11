Adolescenti e genitori, dialoghi con gli esperti in videoconferenza

Sabato 14 novembre tornano gli appuntamenti rivolti a genitori con figli adolescenti proposti dalla Rete di promozione del benessere in adolescenza a cui partecipano diversi settori del Comune, l’Ausl di Modena e associazioni sportive e del terzo settore.

Gli incontri, che hanno preso il via lo scorso anno affrontando varie tematiche, sono stati ripensati con un’attenzione particolare alla situazione legata all’emergenza sanitaria in atto e per consentire la partecipazione, sempre gratuita, ma esclusivamente on line.

È dedicato a “L’adolescenza tra solitudine e popolarità” l’appuntamento in programma alle ore 10 di sabato 14 con le pedagogiste Cristina Medici e Linda Fusara: un dialogo con i genitori per vivere un periodo ricco di sfide in famiglia con pensiero riflessivo, capacità di ascolto, resilienza ed intelligenza emotiva.

Martedì 24 novembre alle 19 ci si confronterà invece con Gustavo Savino del Centro Medicina dello Sport sul tema “Prevenire il Covid in movimento” per continuare o riprendere a fare sport per la salute nel rispetto delle regole anticontagio.

Infine, l’appuntamento “Gaming online, abitare la mente tra normalità e dipendenza” di sabato 12 dicembre, alle ore 10, sarà dedicato alle relazioni virtuali: con Gianluca Dotti formatore di Civibox e gli psicologi Roberto Paola e Giocchino Cutrupia del Servizio Dipendenze Ausl si parlerà di come cambiano le relazioni e la percezione di ciò che ci circonda.

Per iscriversi occorre inviare una email a centrofamiglie.iscrizioni@ comune.modena.it specificando a quali incontri si vuole partecipare; per posta elettronica si riceveranno poi la conferma dell’iscrizione e le istruzioni per collegarsi alla videoconferenza.

