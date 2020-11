Automobile prende fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella serata di martedì 3 novembre in via Saliceta San Giuliano in prossimità dell’incrocio con via Panini, a Modena, è scoppiato un incendio a un’autovettura che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Da una prima ricostruzione l’auto, una Volkswagen UP, era in sosta da alcuni giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Danni alla recinzione e alla siepe di un’abitazione, ma nessun ferito.

