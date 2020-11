Bomporto, giovedì 26 novembre si riunisce il Consiglio Comunale

Giovedì 26 novembre è convocato il Consiglio Comunale di Bomporto, che si terrà in videoconferenza, alle 20.45 in prima convocazione e alle 21.15 in seconda convocazione.

Questi saranno i temi trattati nel corso della seduta:

1. Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019 – art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, num. 118;

2. Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000 – Provvedimenti; applicazione vincolo di destinazione avanzo (art. 187 tuel) – Provvedimenti;

3. Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per l’anno 2020 – Provvedimenti;

4. Convenzione tra i Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino per la gestione associata dei servizi di competenza comunale necessari per il funzionamento della scuola secondaria di 1 grado intercomunale “A. Volta” dell’Istituto Comprensivo 1 – Bomporto-Bastiglia (ospitante istituto comprensivo 2) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

5. Nuova convenzione per il controllo della specie nutria tra il Comune di Bomporto, altri enti e la Provincia di Modena. anni 2021/2023;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 3 novembre 2020 prot. 168330 avente ad oggetto “Stato attuazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) per percettori del reddito di cittadinanza”;

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 3 novembre 2020 prot. n. 16834 avente ad oggetto: “Azioni in merito alla partecipazione del bando regionale ATERSIR per erogazione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti – anno 2020”.

