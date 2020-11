Buoni pasto nelle scuole di Finale chiuse per lockdown, si può chiedere il rimborso. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 193 del 19/11/2020, il Comune informa che i genitori degli alunni che hanno usufruito nell’anno scolastico 2019/20 del servizio di refezione scolastica ovvero che, per altre ragioni, non usufruiranno più del servizio mensa nel corrente a.s. 2020/21, possono richiedere il rimborso dei buoni pasto acquistati e non consumati a causa della sospensione del servizio di refezione scolastica nel periodo di emergenza COVID-19.

La richiesta deve essere redatta su apposito modello disponibile sul sito web istituzionale del Comune oppure presso l’Ufficio Scuola, e dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 11 dicembre 2020, previo appuntamento.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione del Comune di Finale Emilia (servizioscuola@comune.finale-emilia.mo.it – Tel. 0535 788306-307-322).

In allegato l’avviso completo e il modello di richiesta di rimborso