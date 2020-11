Camposanto, la Bombonette tra le aziende d’eccellenza del territorio

CAMPOSANTO – L’Amministrazione Comunale di Camposanto ha fatto visita alla Bombonette, fondata da Fiano Setti nel 1993, seguendo tutto il ciclo produttivo: di seguito il racconto dell’esperienza.

Non solo meccanica di precisione nel nostro piccolo comune, ma anche aziende che hanno fatto della loro unicità il loro punto di forza.

Come la Bombonette. Nata nel 1993, fondata da Fiano Setti, brevetta il nuovo portapaste Bombonette.

Ieri abbiamo visitato questa azienda che è rimasta fedele al suo territorio ed è cresciuta diventando così l’azienda che oggi ha allargato il suo parco clienti a tutta Italia, e implementandolo anche con diverse realtà europee.

Durante il lockdown la Bombonette ha dovuto di fatto rallentare la produzione e fermarsi, utilizzando nei mesi di marzo aprile la cassa integrazione tornando con gradualità alla normalità, fino ad arrivare al mese di settembre dove sono iniziate le nuove assunzioni, circa una ventina di unità.

Il signor Fiano assieme al figlio Daniele ci hanno mostrato tutto il ciclo produttivo di questa Bombonette, dalla progettazione, alla grafica, alla preparazione dei prototipi, allo stampaggio e all’assemblaggio, fino allo stoccaggio in magazzino dove ogni pallet viene codificato con un codice a barre per avere in ogni momento la situazione puntuale del materiale presente in magazzino.

Una azienda in piena espansione, inoltre un nuovo insediamento produttivo sta muovendo i primi passi in questi giorni sempre a Camposanto grazie alla famiglia Setti, permettendo in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, di creare nuove opportunità di lavoro.

Ringraziamo il signor Setti per la gentile disponibilità a mostrarci la lavorazione della “Bombonette” e per il suo prezioso contributo all’occupazione lavorativa del nostro territorio.