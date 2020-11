Carpi Calcio con il Comune contro la violenza alle donne

CARPI – Il Carpi Calcio aderisce alla campagna “Nemmeno con un fiore”, iniziativa del Comune e dell’Unione in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ”, fissata il 25 Novembre: in particolare, il capitano Minel Šabotić ha registrato una video-dichiarazione che sarà caricata mercoledì 25 su siti e social dell’Ente e della squadra.

« Siamo orgogliosi – commenta Tamara Calzolari, assessore a Sociale e Pari Opportunità – che i calciatori della nostra squadra “scendano in campo” anche contro la violenza sulle donne, perché questi comportamenti hanno radici culturali e si eliminano solo attraverso l’impegno di tutta la comunità. »

Questo il testo che è stato letto da capitan Sabotic: « Il Carpi Calcio aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Nemmeno con un fiore”, promossa da Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. Come uomini e come sportivi ci impegniamo a contrastare la violenza contro le donne, promuovendo e diffondendo una cultura del rispetto, dimostrando dissenso contro ogni forma di abuso e sopraffazione , contro ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale psicologico o una sofferenza alle donne, sia in pubblico che nella vita privata. Siamo e saremo sempre a fianco delle istituzioni pubbliche e delle associazioni di volontariato che sostengono le donne che vogliono uscire dalla violenza. » #nemmenoconunfiore

