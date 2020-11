Chiedevano l’elemosina davanti ai cimiteri, tre Daspo a Mirandola

Tre gli ordini di allontanamento, effettuati dalla Polizia Locale UCMAN presidio di Mirandola in occasione delle scorse festività dedicate ai defunti. I provvedimenti hanno interessato due italiani che cercavano di raggirare i cittadini ed uno straniero che chiedeva l’elemosina nei pressi del cimitero. “Plauso agli operatori della Polizia Locale – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Giuseppe Forte – per l’impegno profuso giornalmente sul territorio, nell’azione di costante monitoraggio ai fini della sicurezza urbana, ma pure nella salvaguardia del decoro. Si consolida in questo modo il rapporto di collaborazione fattiva tra l’Amministrazione e il presidio della polizia locale di Mirandola anche fin dove è possibile nella prevenzione, di episodi che potrebbero generare insicurezza nei cittadini o, peggio ancora, degenerare in situazioni di degrado, assolutamente da scongiurare e contrastare sul nascere.”

L’attività degli agenti, che si inserisce nell’ambito del controllo del territorio finalizzato alla sicurezza dei cittadini, ha portato sabato 31 ottobre 2020 al fermo di due persone. La pattuglia di pronto intervento infatti notava due individui, nei pressi di viale Gramsci intenti ad infastidire i passanti. Alla vista degli operatori entrambi riuscivano a sfuggire all’identificazione allontanandosi velocemente. Individuati nuovamente qualche ora dopo, presso il parcheggio dell’ipermercato di via Agnini, venivano sorpresi intenti ad infilare volantini pubblicitari nelle tasche delle giacche delle persone, importunandole ed esigendo denaro. Entrambi fermati e identificati sul posto dalla Polizia Locale, dal controllo emergeva che si trattava di cittadini italiani, con numerosi precedenti ed ordini di allontanamento già emessi anche da altri Comuni. Gli operatori pertanto hanno emesso nei confronti di entrambi un ordine di allontanamento dal territorio comunale di Mirandola nel rispetto della normativa vigente.

Medesima disposizione anche domenica mattina 1 novembre, in occasione della festività di Ognissanti. Gli operatori della Polizia Locale UCMAN, presidio di Mirandola, durante il servizio di vigilanza e viabilità nei pressi dei cimiteri sul territorio comunale, notavano un cittadino, che sostava nei pressi dell’ingresso del cimitero monumentale di Mirandola. Ad insospettire gli agenti, il modo in cui approcciava le persone intente a recarsi in visita ai propri cari defunti, volto a richiedere soldi anche con insistenza. Fermato ed identificato sul posto, risultava essere un cittadino di nazionalità rumena. Anche per lui è scattato l’ordine di allontanamento secondo le modalità e normative vigenti.

