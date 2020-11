Concordia, la Polizia Locale controlla gli stranieri trasferiti che tengono la residenza per avere ingiusti vantaggi

La Polizia Locale dell’Unione Area Nord, presidio di Concordia dopo i controlli effettuati nel mese di ottobre che hanno determinato sanzioni a carico di alcuni proprietari di immobili che ospitavano stranieri omettendo di comunicare la loro ospitalità con sanzioni da 320 € per ogni ospite, in questi giorni ha effettuato ulteriori verifiche su ospitalità, idoneità alloggi, residenze e cancellazioni anagrafiche di persone che si sono rese irreperibili sul territorio comunale.

In seguito ad un accertamento presso un abitazione di Concordia, ha individuato un cittadino del Marocco di 21 anni privo completamente di documenti d’identità e ospitato a casa di parenti.

Era nel capoluogo di Concordia da alcuni giorni proveniente da Verona dove era arrivato da circa un mese provenendo dall’estero.

Accompagnato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale è stato fotosegnalato e denunciato per ingresso e permanenza nello stato italiano come prevede art. 10 bis della Legge Bossi Fini.

Durante un altro controllo è stato trovato un cittadino del Kosovo, che dopo l’identificazione è stato accompagnato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola perché colpito da un’ordine di rintraccio, pertanto gli è stato notificato il diniego alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

A seguito degli accertamenti messi in campo dalla Polizia Locale sono stati cancellati dalle liste di residenze diversi cittadini italiani e stranieri che si sono resi irreperibili sul territorio comunale e che continuavano lo stesso a mantenere la residenza per rinnovi di documenti di identità o per avere ingiusti vantaggi non comunicando trasferimenti in altre città o all’estero.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017