Concordia, pollaio dell’azienda agricola Volpato razziato nella notte

FOSSA DI CONCORDIA – Razziati 88 capi di pollame nell’azienda agricola di Giuseppe Volpato in via Bosco Monastico a Fossa di Concordia. Il bottino è ingente: 17 galli, 13 galline giovani, 10 pollastre adulte, 12 anatre mute, 9 selvatiche, 2 oche e 25 francesine. Un furto commesso nel cuore della notte, e ora è caccia ai ladri di polli che, eludendo i controlli, hanno fatto man bassa portandosi via l’ingente ’malloppo’ di galline.

I ladri evidentemente conoscevano molto bene il luogo, e hanno organizzato nei dettagli il furto: una volta tagliata la recinzione metallica, hanno raggiunto il pollaio che si trova dietro la stalla. Entrati nella gabbia dove si trovano centinaia di volatili, hanno scelto in tranquillità quelli più pregiati e pronti per la macellazione. Probabilmente li attendeva un furgone, come dimostrano le impronte lasciate sul terreno: i ladri hanno fatto la spola tra il pollaio e il veicolo con l’aiuto di un carretto, di cui sono stati trovati i solchi sull’erba. Le numerose oche che popolano l’allevamento di solito schiamazzano anche di notte in presenza di estranei ma stavolta sono rimaste mute. Il vicino, residente a poca distanza dalla stalla e dal pollaio, pur allarmato dal lungo abbaiare dei suoi due cani nel cuore della notte non ha dato peso al loro latrare. Il valore dei volatili spariti, tenuto conto dei prezzi attuali, si aggira attorno ai 2mila e 400 euro.

Non è il primo furto di galline che l’azienda agricola ha subito: tre eventi simili si sono verificati altre quattro volte negli ultimi tre anni, inoltre sei mesi fa i ladri portarono via sette galline già macellate e pronte per essere cucinate, sottratte dalla cella frigo adiacente la stalla. Il sistema di video sorveglianza, a protezione delle abitazioni, potrebbe dare una mano alle forze dell’ordine nelle indagini. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Concordia dal titolare Giuseppe Volpato e dalla figlia Paola, prima che il corpo del reato sparisca venendo abbattuto per essere venduto o cucinato.

