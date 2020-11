Dalle Camere di Commercio il progetto .i.re.ne, una soluzione per le imprese in difficoltà

Unioncamere Emilia-Romagna con la rete regionale delle Camere di commercio ha attivato .i.re.ne (Istituto per la Relazione e il Negoziato), un nuovo strumento per prevenire contenziosi giudiziari tra imprese determinati da situazioni di difficoltà finanziarie, in grado di rispondere in modo rapido ed efficace. .i.re.ne è un nuovo servizio veloce ed economico per sostenere le imprese attraverso soluzioni utili a prevenire contenziosi giudiziari, salvaguardare i rapporti contrattuali tra le imprese, la continuità aziendale e l’occupazione, affermare prassi uniformi di risoluzione preventiva delle criticità, riconosciute come virtuose dall’Autorità Giudiziaria e dal sistema creditizio, mettere a disposizione degli utenti un servizio di assistenza e i relativi materiali operativi (schemi contrattuali, istanze, ecc.) coinvolgendo le Associazioni di Categoria. .i.re.ne presenta numerosi vantaggi: la durata del procedimento che si riduce a soli 15 giorni; il costo molto ridotto per l’avvio del procedimento, e limitato in caso di successo; la qualità del servizio offerto, grazie all’apporto di professionisti di comprovata esperienza e professionalità molti dei quali docenti dei principali Atenei italiani. L’accesso al servizio è semplice e immediato. Per maggiori informazioni su .i.re.ne consultare la pagina web

https://www.ucer.camcom.it/nuovi-servizi-unioncamere/i.re.ne

