Elezioni americane, dibattito sul web con l’associazione di San Felice Piazza del mercato

Si terrà venerdì 13 novembre alle ore 21.00 l’incontro online intitolato “L’America domani. Da Trump a Biden, cosa cambia per il mondo?”, promosso dall’associazione culturale sanfeliciana “Piazza del Mercato” e dal Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena.

Nel corso dell’evento si approfondirà il cambiamento degli Stati Uniti d’America tra il mandato presidenziale di Donald Trump e quello di Joe Biden e quali saranno i nuovi equilibri che si affermeranno nella geopolitica mondiale.

Al dibattito virtuale – trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook “Piazza del Mercato” e “Centro F.L.Ferrari” – parteciperanno in qualità di relatori Alessandro Aresu (consigliere scientifico di Limes, la più importante rivista italiana di geopolitica), Carlo Invernizzi Accetti (professore a CUNY e Columbia University) in collegamento da New York e Francesco Ronchi (docente Sciences Po a Parigi) che in diretta da Bruxelles coordinerà l’incontro.