Finale Emilia, beve un caffè davanti al bar: multa di 400 euro. E una uguale alla barista

Beve un caffè davanti al bar: multa di 400 euro. E una uguale al barista. Conto salatissimo, di 800 euro, quello presentato dalla Polizia Locale a un avventore di un bar del centro di Finale Emilia.

Le norme anti Covid prevedono che in zona arancione – come lo siamo noi adesso – i bar possano fare solo consegna a domicilio o asporto, non ci si può fermare neanche quel minuto necessario che serve a bere un caffè, nè al bancone, nè davanti al locale. Per questo il cliente è stato sanzionato di 400 euro. Peggio è andata alla barista: anche per lei multa di 400 euro e chiusura del locale per cinque giorni.

