Finale Emilia. Distribuite 1000 borracce alle società sportive per i bambini finalesi e massesi

Finale Emilia continua la sua campagna a favore dell’ambiente distribuendo gratuitamente 1.000 borracce alle società sportive per bambini e ragazzi. Un incentivo da parte del Comune ad una riduzione dell’utilizzo della plastica e alla diffusione di una corretta educazione ambientale per i bambini. L’iniziativa portata avanti dall’Assessore per l’Ambiente, Gianluca Borgatti, è stata permessa grazie alla sponsorizzazione da parte della società Sinergas.

Dopo il successo della prima distribuzione gratuita di borracce da parte del Comune nelle scuole elementari e presso la squadra di calcio giovanile finalese, grazie alla sponsorizzazione della società Geovest, è ora il turno delle società giovanili che ne hanno fatto richiesta. Le oltre mille nuove borracce andranno alla squadra di calcio Athletic Massese, la scuola di danza Tersicore, la scuola di pattinaggio Artistic Skating “La Torre”, ASD Virtus Massese Futsal, la squadra Finale Basket Club, l’A.S.D. Team Futura e la società sportiva per bambini Prima Gioco.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017