Foglio rosa e patente, scadenze rinviate al 30 aprile 2021

Nuova proroga per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l’emergenza Coronavirus: con un emendamento all’ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato dal1 dicembre al 30 aprile 2021. Il rinvio vale anche per le carte d’identità ma per quanto riguarda l’espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.

Il provvedimento vale per tutta Italia, e non solo per le zone rosse che sono state le prime a mostrare criticità per gli esami per le patenti. Un tema che nei giorni scorsi era stato al centro di un incontro urgente delle Autoscuole Unasca con il Viceministro Cancelleri dove era stato ribadito che i fogli rosa in scadenza sarebbero stati prorogati tutti con via via automatismi, laddove accada, sino al termine dello stato di emergenza nazionale.

