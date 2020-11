Giovane di Cavezzo era a San Felice senza motivo: multato

Resoconto delle attività di controllo dei Carabinieri sul rispetto delle norme anticovid.

A Finale Emilia alleore 23.30, una pattuglia della locale stazione ha sanzionato in violazione art.1 co 3 DPCM 3 nov 2020 un uomo ed una donna di nazionalità rumena, residenti nel reggiano, poiché sorpresi in giro, a bordo della loro autovettura senza giustificato motivo.

Prima violazione elevata dall’entrata in zona arancione. A San Felice sul Panaro domenica mattina alle ore 05.55, una pattuglia della locale stazione ha sanzionato un giovane residente in Cavezzo poiché sorpreso in comune diverso, senza giustificato motivo.

