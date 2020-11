NOVI DI MODENA – Incidente sul lavoro a Novi, ferito operaio. E’ avvenuto giovedì mattina sulla via provinciale per Modena, attorno alle 10.30 quando l’uomo, un saldatore 55enne novese che era al lavoro presso la ditta Caba Scale, è caduto da un cestello elevatore che si trovava a oltre 2 metri e mezzo di altezza.

Immdeiati i soccorsi chiamati dai colleghi: il 118 ha portato l’operaio a Baggiovara in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Per le indagini di rito Medicina del lavoro e Carabinieri