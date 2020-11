L’azienda Due Vittorie di Soliera entra nel Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena

Aceto Balsamico di Modena IGP Due Vittorie aderisce al Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. In questo modo la Due Vittorie e il Consorzio si rafforzano vicendevolmente, nel perseguire gli obiettivi fondamentali della tutela della qualità di un prodotto straordinario quale è l’aceto balsamico di Modena Igp, uno degli ambasciatori più fieri dell’agroalimentare italiano nel mondo.

“Siamo davvero felici di poter contribuire ad aumentare il valore del Consorzio e ad aiutarlo nel perseguire i comuni obiettivi – dichiara in una nota Michele Maletti, figlio del fondatore dell’azienda Davide Maletti e responsabile commerciale Italia –. Noi crediamo da sempre che l’unione faccia la forza, specialmente in momenti economicamente difficili come quello che stiamo attraversando. Il futuro dell’Italia – prosegue Maletti – passa inevitabilmente dal fare rete e siamo contenti di entrare a far parte della storia del consorzio con la nostra qualità che è rimasta invariata negli anni”.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp Due Vittorie è l’aceto numero 1 in Italia a valore nel formato 250ml nella Grande Distribuzione Organizzata ed è la prima scelta dei più grandi intenditori al mondo di aceto balsamico: i modenesi. L’azienda è presente in 66 paesi al mondo, con un forte radicamento nel mercato italiano.

E Due Vittorie – prosegue l’azienda – non si ferma qui. Nel rispetto della propria storia l’azienda di Soliera continua a puntare altri ambiziosi traguardi, avendo sempre nell’eccellenza e nella qualità le proprie stelle polari. E nonostante il momento economico di crisi e incertezza la Due Vittorie non smette di investire: prossimamente potrà inaugurare la nuova sede di Lesignana, che sarà interamente vocata a sostenibilità e industria 4.0.

