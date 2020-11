Lunedì 30 interruzione del servizio acqua a Massa Finale e al Polo industriale di Finale

Sorgeaqua, ente gestore del servizio idrico anche per il Comune di Finale Emilia , comunica che a causa di lavori sulla rete a servizio di Massa Finalese e del Polo Industriale, viene programmata un’interruzione idrica per lunedì 30/11/20 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 In caso di maltempo (anche solo nella mattinata di lunedì) i lavori vengono riprogrammati per il giorno dopo: Martedì 01/12/20, con le stesse modalità operative.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017